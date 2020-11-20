Жулин: при чистом прокате Туктамышева была бы первой в короткой программе

Двукратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, известный тренер Александр Жулин прокомментировал результат короткой программы фигуристок на этапе серии Гран-при в Москве.

Лучшей с чистым прокатом, но без тройного акселя стала Алёна Косторная. Второй, с отличным акселем, но с недочётами в других элементах, — Елизавета Туктамышева. Александра Трусова сорвала аксель и занимает третье место перед произвольной программой.



«В женской короткой программе всё чётко отсудили. Как девочки откатались, так и поставили. Трусовой поставили объективную оценку? Конечно.

Мне очень понравилось, как Туктамышева исполнила тройной аксель. Я с замиранием сердца ждал дальнейшего развития, но, к сожалению, две помарки не позволили бороться за первое место. При чистом прокате, думаю, Туктамышева была бы первой по итогам короткой программы. Косторная показала прекрасное катание и великолепное скольжение. Очень интересная хореография. Но это только короткая программа, а в произвольной ей может не хватить даже чистого катания, если остальные фигуристки всё отпрыгают.

Трусова молодец, она идёт на сложные вещи. Она пошла на тройной аксель, который совершенно ей сейчас не удался. Но это Трусова. Мы знаем, что она может отыграть любое количество баллов. Желаю им всем удачи в субботу», — приводит слова Жулина РИА «Новости».