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Синицина и Кацалапов: в произвольном прокате пришлось бороться с поддержкой, фигурное катание, Rostelecom Cup

Синицина и Кацалапов: в произвольном прокате пришлось бороться с поддержкой
Фигурное катание / Гран-при 0

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов подвели итоги выступления на Гран-при в Москве. Чемпионы Европы, у которых это был первый полноценный старт в сезоне, одержали уверенную победу, несмотря на ошибку при исполнении последней поддержки.

Ранее в сезоне-2020/2021 Синицина и Кацалапов стартовали на Кубке России, но не смогли завершить новый произвольный танец, поставленный на композиции Майкла Джексона, из-за травмы партнёрши.

«Мы довольны прокатом, это наш первый произвольной прокат на публике. Старались под контролем держать все элементы, к сожалению, была ошибка на последней поддержке. Но мы пытались до конца держать планку. Надеемся, с каждым стартом будем прибавлять», — приводит слова Синициной Sport24.

«Мы показали поддержку на разминке, получилось очень топово, зрителям очень понравилась. Но в прокате пришлось с ней бороться», — сказал Кацалапов.

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