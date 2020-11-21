Анастасия Гулякова: не думала, что попаду на подиум
Бронзовый призёр Гран-при России в женском одиночном катании Анастасия Гулякова подвела итоги своего выступления.
Гулякова была четвёртой после короткой программы и при наличии серьёзной конкуренции трёх фигуристок за первое место не могла рассчитывать на медаль. Но Александра Трусова допустила четыре падения в произвольной программе и уступила ученице Алексея Мишина по сумме двух прокатов.
«У меня была задача откатать всё чисто. Когда я увидела свой результат, я не думала, что попаду на подиум. Но я рада, что так получилось.
Как нахожу мотивацию, когда непонятно, когда будет следующее соревнование? Нужно находить в себе силы и продолжать работать над собой», — передаёт слова Гуляковой корреспондент «Чемпионата».
Туктамышева оставила не у дел учениц Плющенко в Москве. Лиза просто божественна!
Потрясающее выступление Туктамышевой заставило зрителей забыть о чудовищном провале Трусовой. Более крутого сюжета и не придумаешь!
- 21 ноября 2020
-
23:02
-
22:43
-
22:31
-
22:16
-
22:08
-
21:38
-
21:26
-
21:06
-
19:32
-
19:17
-
18:57
-
18:47
-
18:17
-
17:59
-
17:46
-
17:20
-
16:44
-
16:44
-
16:38
-
16:09
-
13:56
-
13:40
-
12:58
-
10:04
-
09:30
-
00:06
- 20 ноября 2020
-
23:58
-
23:24
-
22:28
-
22:25
-
22:03
-
21:54
-
21:40
-
21:31
-
21:01
Партнерский контент