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Анастасия Гулякова: не думала, что попаду на подиум, Гран-при россии, фигурное катание

Анастасия Гулякова: не думала, что попаду на подиум
Фигурное катание / Гран-при 0

Бронзовый призёр Гран-при России в женском одиночном катании Анастасия Гулякова подвела итоги своего выступления.

Гулякова была четвёртой после короткой программы и при наличии серьёзной конкуренции трёх фигуристок за первое место не могла рассчитывать на медаль. Но Александра Трусова допустила четыре падения в произвольной программе и уступила ученице Алексея Мишина по сумме двух прокатов.

«У меня была задача откатать всё чисто. Когда я увидела свой результат, я не думала, что попаду на подиум. Но я рада, что так получилось.

Как нахожу мотивацию, когда непонятно, когда будет следующее соревнование? Нужно находить в себе силы и продолжать работать над собой», — передаёт слова Гуляковой корреспондент «Чемпионата».

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