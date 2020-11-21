Анастасия Гулякова: не думала, что попаду на подиум

Бронзовый призёр Гран-при России в женском одиночном катании Анастасия Гулякова подвела итоги своего выступления.

Гулякова была четвёртой после короткой программы и при наличии серьёзной конкуренции трёх фигуристок за первое место не могла рассчитывать на медаль. Но Александра Трусова допустила четыре падения в произвольной программе и уступила ученице Алексея Мишина по сумме двух прокатов.

«У меня была задача откатать всё чисто. Когда я увидела свой результат, я не думала, что попаду на подиум. Но я рада, что так получилось.

Как нахожу мотивацию, когда непонятно, когда будет следующее соревнование? Нужно находить в себе силы и продолжать работать над собой», — передаёт слова Гуляковой корреспондент «Чемпионата».