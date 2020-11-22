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Победный прокат Елизаветы Туктамышевой на Гран-при России. Видео, фигурное катание

Победный прокат Елизаветы Туктамышевой на Гран-при России. Видео
Фигурное катание / Гран-при 0

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева стала единственной участницей Гран-при России, исполнившей тройной аксель. В произвольной программе, поставленной на музыку Бхимы Юнусова из балета «Хроники заводной птицы», Туктамышева сделала два акселя – в каскаде с двойным тулупом и сольный, с неидеальным выездом. С остальным прыжковым контентом Елизавета проблем не испытала и в конце проката даже успела поработать на публику.

Если у Туктамышевой это лучший прокат в сезоне, то соперницы Елизаветы, Алёна Косторная и Александра Трусова, не смогли ответить аналогичными по качеству выступлениями. В итоге победительницей Гран-при России стала ученица Алексея Мишина.

Видео можно посмотреть на странице Первого канала в YouTube. Права на видео принадлежат Первому каналу.

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