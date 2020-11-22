Победный прокат Елизаветы Туктамышевой на Гран-при России. Видео

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева стала единственной участницей Гран-при России, исполнившей тройной аксель. В произвольной программе, поставленной на музыку Бхимы Юнусова из балета «Хроники заводной птицы», Туктамышева сделала два акселя – в каскаде с двойным тулупом и сольный, с неидеальным выездом. С остальным прыжковым контентом Елизавета проблем не испытала и в конце проката даже успела поработать на публику.
Если у Туктамышевой это лучший прокат в сезоне, то соперницы Елизаветы, Алёна Косторная и Александра Трусова, не смогли ответить аналогичными по качеству выступлениями. В итоге победительницей Гран-при России стала ученица Алексея Мишина.
Видео можно посмотреть на странице Первого канала в YouTube. Права на видео принадлежат Первому каналу.
- 22 ноября 2020
-
00:41
-
00:20
-
00:01
- 21 ноября 2020
-
23:38
-
23:02
-
22:43
-
22:31
-
22:16
-
22:08
-
21:38
-
21:26
-
21:06
-
19:32
-
19:17
-
18:57
-
18:47
-
18:17
-
17:59
-
17:46
-
17:20
-
16:44
-
16:44
-
16:38
-
16:09
-
13:56
-
13:40
-
12:58
-
10:04
-
09:30
-
00:06
- 20 ноября 2020
-
23:58
-
23:24
-
22:28
-
22:25
-
22:03