Елизавета Туктамышева: работа не закончена! Верьте императрице

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева отреагировала на победу на Гран-при России в женском одиночном катании.

«Работа не закончена. Верьте в процесс. Верьте императрице», — написала Туктамышева в своём «инстаграме».

Императрица — это известное прозвище Туктамышевой. Елизавета — бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года. Серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 года и бронзовый призёр 2019 года. Победительница финала Гран-при сезона 2014/2015 годов и бронзовый призёр 2018/2019 годов. Чемпионка России 2013 года.

На этапе Гран-при в Москве Елизавета заняла первое место с результатом 223,39 балла. Второй стала Алёна Косторная (220,78). Тройку призёров замкнула Анастасия Гулякова (199,03).