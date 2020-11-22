Депутат — о высказывании Козловского: прозвучало неуместно. Это в танцах на льду очередь

Бывший фигурист, а ныне технический специалист Андрей Депутат прокомментировал высказывание Дмитрия Козловского после победы на Гран-при России. Козловский, выступающий в спортивной паре с Александрой Бойковой, после проката прокричал: «Это наше место! В очередь».

«Фраза Димы „Это наше место. В очередь“ прозвучала не слишком уместно. Это в танцах на льду очередь. А в парном катании всё более объективно в плане судейства. Делаешь элементы — молодец. Не делаешь — не молодец.



Мне, честно говоря, в выступлении Бойковой и Козловского понравилась партнёрша и не понравился партнёр. Она молодец, прям хороша, показывала эмоции, улыбалась зрителям и судьям, подмигивала на сложном заходе на выброс. Представьте, у неё через секунду полёт в метре надо льдом, а она улыбается. А он везде спешил, недоделывал движения руками и ногами. Если посмотреть, то половину программы он катался с висящими кистями, что называется «брошенными».

От представителей школы Тамары Николаевны Москвиной, которая заложила классическое понимание о парном катании, что всё должно быть красиво, широко, мощно и дотянуто, такого видеть не хочется. Понятно, что у них в программе полет, скорость, но всё это можно и нужно делать без суеты", — цитирует Депутата РИА «Новости».