Депутат — о высказывании Козловского: прозвучало неуместно. Это в танцах на льду очередь

Бывший фигурист, а ныне технический специалист Андрей Депутат прокомментировал высказывание Дмитрия Козловского после победы на Гран-при России. Козловский, выступающий в спортивной паре с Александрой Бойковой, после проката прокричал: «Это наше место! В очередь».
«Фраза Димы „Это наше место. В очередь“ прозвучала не слишком уместно. Это в танцах на льду очередь. А в парном катании всё более объективно в плане судейства. Делаешь элементы — молодец. Не делаешь — не молодец.
Мне, честно говоря, в выступлении Бойковой и Козловского понравилась партнёрша и не понравился партнёр. Она молодец, прям хороша, показывала эмоции, улыбалась зрителям и судьям, подмигивала на сложном заходе на выброс. Представьте, у неё через секунду полёт в метре надо льдом, а она улыбается. А он везде спешил, недоделывал движения руками и ногами. Если посмотреть, то половину программы он катался с висящими кистями, что называется «брошенными».
От представителей школы Тамары Николаевны Москвиной, которая заложила классическое понимание о парном катании, что всё должно быть красиво, широко, мощно и дотянуто, такого видеть не хочется. Понятно, что у них в программе полет, скорость, но всё это можно и нужно делать без суеты", — цитирует Депутата РИА «Новости».
- 22 ноября 2020
-
15:40
-
14:19
-
12:41
-
12:24
-
11:47
-
11:08
-
10:48
-
10:27
-
09:31
-
09:30
-
09:15
-
01:01
-
00:41
-
00:20
-
00:01
- 21 ноября 2020
-
23:38
-
23:02
-
22:43
-
22:31
-
22:16
-
22:08
-
21:38
-
21:26
-
21:06
-
19:32
-
19:17
-
18:57
-
18:47
-
18:17
-
17:59
-
17:46
-
17:20
-
16:44
-
16:44
-
16:38