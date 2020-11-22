«Эсмеральда» Алины Загитовой в гала-шоу Гран-при России. Видео
Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова во втором отделении показательных выступлений Гран-при России предстала в образе лирической героини Виктора Гюго Эсмеральды. В качестве сопровождения была использована музыка из мюзикла «Нотр-Дам де Пари».
Эта постановка должна была стать произвольной программой Загитовой на сезон-2020/2021. Однако фигуристка приостановила карьеру в декабре 2019 года и в настоящее время является ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период».
Номер «Эсмеральда» Загитова представила публике во второй раз. Премьера состоялась 7 ноября в Москве в рамках шоу «Влюблённые в фигурное катание».
Видео можно посмотреть на странице Первого канала в YouTube. Права на видео принадлежат Первому каналу.
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