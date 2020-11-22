Чемпионка Европы в женском одиночном катании Алёна Косторная поблагодарила всех за поддержку на Гран-при России, который проходил в московском дворце спорта «Мегаспорт».



«Спасибо всем за поддержку, моим родителям, моим тренерам, друзьям и всем кто за меня переживал. Дальше больше», — написала Косторная на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Алёны Косторной в «Инстаграме».

Косторная выиграла короткую программу на Гран-при России. А в произвольной, несмотря на чистый прокат, уступила Елизавете Туктамышевой, исполнившей два тройных акселя. Сама Косторная пока отказалась от исполнения элементов ультра-си, решив сначала накатать программы, которые пока представила на публике лишь дважды.