Алёна Косторная поблагодарила всех за поддержку на Гран-при России
Чемпионка Европы в женском одиночном катании Алёна Косторная поблагодарила всех за поддержку на Гран-при России, который проходил в московском дворце спорта «Мегаспорт».
«Спасибо всем за поддержку, моим родителям, моим тренерам, друзьям и всем кто за меня переживал. Дальше больше», — написала Косторная на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Алёны Косторной в «Инстаграме».
Косторная выиграла короткую программу на Гран-при России. А в произвольной, несмотря на чистый прокат, уступила Елизавете Туктамышевой, исполнившей два тройных акселя. Сама Косторная пока отказалась от исполнения элементов ультра-си, решив сначала накатать программы, которые пока представила на публике лишь дважды.
Новый показательный номер Алёны Косторной на Гран-при России. Видео
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