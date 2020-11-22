Команда Тутберидзе — об отсутствии фигуристок на Гран-при России: примем это как испытание

Команда Тутберидзе подвела итоги выступления на Гран-при России. Единственную медаль завоевал Морис Квителашвили, представляющий Грузию. Фигурист стал серебряным призёром соревнований.

«Вот и закончился Гран-при России Rostelecom Cup 2020. Спасибо огромное Морису Квителашвили за медаль и прекрасное представление программ.

Нам очень жаль, что Анна Щербакова и Евгения Медведева не смогли участвовать в этих соревнованиях по причине болезни. Мы не будем заламывать руки, а примем это как испытание, которое обязательно преодолеем.

Наша команда в лице Алины Загитовой, Камилы Валиевой, Мориса Квителашвили, Арсения Федотова и Николая Колесникова доставили нам огромный праздник на прошедших показательных выступлениях! Спасибо», — написано на странице команды Тутберидзе в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице команды Тутберидзе в «Инстаграме».