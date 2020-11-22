Команда Тутберидзе — об отсутствии фигуристок на Гран-при России: примем это как испытание

Команда Тутберидзе подвела итоги выступления на Гран-при России. Единственную медаль завоевал Морис Квителашвили, представляющий Грузию. Фигурист стал серебряным призёром соревнований.
«Вот и закончился Гран-при России Rostelecom Cup 2020. Спасибо огромное Морису Квителашвили за медаль и прекрасное представление программ.
Нам очень жаль, что Анна Щербакова и Евгения Медведева не смогли участвовать в этих соревнованиях по причине болезни. Мы не будем заламывать руки, а примем это как испытание, которое обязательно преодолеем.
Наша команда в лице Алины Загитовой, Камилы Валиевой, Мориса Квителашвили, Арсения Федотова и Николая Колесникова доставили нам огромный праздник на прошедших показательных выступлениях! Спасибо», — написано на странице команды Тутберидзе в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице команды Тутберидзе в «Инстаграме».
- 22 ноября 2020
-
23:25
-
23:00
-
22:50
-
22:15
-
22:06
-
21:49
-
21:30
-
21:14
-
20:43
-
20:25
-
19:47
-
19:39
-
19:31
-
19:14
-
18:57
-
18:42
-
18:19
-
17:59
-
17:34
-
16:28
-
16:12
-
15:40
-
14:19
-
12:41
-
12:24
-
11:47
-
11:08
-
10:48
-
10:27
-
09:31
-
09:30
-
09:15
-
01:01
-
00:41
-
00:20