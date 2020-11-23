Мишин — о победе Туктамышевой: ситуация развивалась неожиданно, и в ней Лиза не дрогнула

Заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин лаконично подвёл итоги выступления своих подопечных на Гран-при России.

«Хотел бы отметить удачное выступление Жени Семененко в целом и в частности в произвольной программе, где ученик Татьяны Мишиной показал лучшую оценку за технику из всех участников. На моей памяти не было такого, чтобы спортсмена из первой группы «чайников» так высоко оценили.

Меня обрадовало выступление Лизы Туктамышевой. Ситуация развивалась неожиданно, и в ней Лиза не дрогнула. Контент позволял ей выиграть и короткую программу тоже.

Хочу похвалить Настю Гулякову – красивая обаятельная девушка с большими рычагами, откатала без грубых ошибок. Но проблема тройного акселя перед ней стоит. Она его тренирует. Проснулся и её аксель? Он страдает бессонницей. Нет у него регулярного сна и бодрствования.

Выступление Сони Самодуровой в Москве расстроило. Её стиль – ни одной серьёзной ошибки за сезон. В настоящее время наметили включить в её подготовку новый нетрадиционный раздел», — приводит слова Мишина РИА «Новости».