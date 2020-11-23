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«У них свои порядки, у нас есть Роспотребнадзор». Горшков ответил американскому журналисту

«У них свои порядки, у нас есть Роспотребнадзор». Горшков ответил американскому журналисту
Фигурное катание / Гран-при 0

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков оценил уровень организации Гран-при России, который прошёл с 20 по 22 ноября в Москве в формате национальных соревнований.

«Несмотря на все сложности, карантинные меры, удалось провести наш этап на самом высоком уровне традиционно. Это мнение всех — участников, тренеров, гостей. И, насколько слышал, был очень высокий телевизионный рейтинг», — приводит слова Горшкова ТАСС.

Глава ФФККР также ответил на критику американского журналиста Филиппа Херша по поводу нарушений санитарных правил во время этапа.

«Это один журналист лишь так высказался. У них свои порядки, у нас есть Роспотребнадзор, предписания которого мы выполняем максимально», — сказал Горшков.

Херш пообещал обратиться в Международный союз конькобежцев (ISU) с жалобой на организаторов Гран-при России за нарушения мер по противодействию COVID-19. Он отметил, что организаторы пренебрегали рекомендациями ISU, разрешая тренерам и спортсменам обниматься и целоваться в зоне ожидания оценок.

Американский журналист обратится в ISU из-за нарушений мер против COVID на Гран-при России
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