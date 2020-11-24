Ксения Собчак могла стать участницей «Ледникового периода»

Известная телеведущая Ксения Собчак могла стать участницей телешоу «Ледниковый период». Об этом рассказал продюсер Илья Авербух.
«В проекте начинала подготовку Ксения Собчак, мы уже тренировались, просто потом Ксюша сказала: дайте мне ещё паузу, если будет следующий год, я обязательно. Потому что ей очень нравится кататься. Но сейчас я уже думаю, что это хорошо всё, потому что я бы этого уже не вынес (смеётся). Поэтому всему своё время, но, конечно, поработать на льду и с Ксенией тоже было бы очень интересно.
Возможно, если ещё будет проект и она не передумает, это тоже интересное решение. Просто Ксюша уже тренировалась, и тоже тренировалась с огромным упорством. Она ещё не начинала кататься в паре, но она тренировалась с партнёрами. Ну то есть больше полутора месяцев уже ходила на лёд и достаточно серьёзно подходила к этому вопросу», — сказал Авербух в интервью YouTube-каналу Василия Конова.
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