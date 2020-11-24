«Счастливая». Туктамышева показала фото с букетом и золотой медалью Гран-при России

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании россиянка Елизавета Туктамышева опубликовала на своей странице в социальной сети «Инстаграм» фотографию, на которой она держит букет цветов, а на шее у неё золотая медаль за победу на этапе Гран-при в Москве.

Фигуристка сопроводила пост хештегом #счастливая.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.

Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту.

«Ждём такое же фото, но уже с чемпионата России».

«Давай четверные и победу на ЧМ!»

«Повелительница трикселей. Красотка!»

Второе место на Гран-при России заняла Алёна Косторная, тройку призёров замкнула Анастасия Гулякова. Александра Трусова стала четвёртой.