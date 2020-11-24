«Счастливая». Туктамышева показала фото с букетом и золотой медалью Гран-при России
Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании россиянка Елизавета Туктамышева опубликовала на своей странице в социальной сети «Инстаграм» фотографию, на которой она держит букет цветов, а на шее у неё золотая медаль за победу на этапе Гран-при в Москве.
Фигуристка сопроводила пост хештегом #счастливая.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.
Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту.
«Ждём такое же фото, но уже с чемпионата России».
«Давай четверные и победу на ЧМ!»
«Повелительница трикселей. Красотка!»
Второе место на Гран-при России заняла Алёна Косторная, тройку призёров замкнула Анастасия Гулякова. Александра Трусова стала четвёртой.
Елизавета Туктамышева будет готовить четверной тулуп к чемпионату России
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