Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая сломала ногу. Об этом она сообщила в «Инстаграме».
«Упал… Очнулся — гипс». В «сториз» рассказала, почему нашим планам на Новый год не суждено сбыться.
Да, жизнь иногда преподносит «сюрпризы»: я сломала ногу. Но не переживайте, я в руках замечательных врачей. Отдохну немного — и снова в строй!
Пусть этот пост будет вам небольшим напоминанием! Берегите себя и своих близких», — написала она в своём «инстаграме».
41-летняя Слуцкая — серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2006 года, двукратная чемпионка мира (2002, 2005), первая в истории одиночница — семикратная чемпионка Европы (1996, 1997, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006), четырёхкратная победительница финалов серии Гран-при (1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2004/2005).
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