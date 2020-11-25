Гончаренко — о прокате Коляды на Гран-при России: он показал катание, близкое к искусству

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко поделилась мнением о выступлении Михаила Коляды на Гран-при России.



«Коляда? А кто у нас перспективнее его и готов прямо сейчас бороться с Натаном Ченом? Да, есть Андрей Мозалёв, который освоил четверной флип, но пока этот прыжок откровенно у него не идёт. Из того, что я вижу, парней хватает только на короткие программы.



Михаил Коляда же показал фигурное катание, близкое к искусству. Это опыт, это осознание того, что ты делаешь на льду и к чему ты идёшь. Видно, что у Мишина он стал ровнее и точнее входить в многооборотные прыжки. Меньше силы, но зато больше точности и осознания всего тела. Он способен делать все четверные прыжки, но Миша остаётся самим собой. Ему нужны эти безукоризненные прокаты, ведь он после неполучившегося тройного акселя в начале сделал его во второй половине произвольной программы.



Выступления Коляды – это не просто бег за элементами, а спорт, приближенный на 98% к искусству. У него даже выражение лица изменилось, обычно Миша был невероятно сосредоточенный, со сведёнными бровями, постоянно концентрируясь на то, чтобы не сорвать элементы. Сейчас это ушло, Коляда выражает образ, который он катает. Это и грамотная работа хореографа, и Мишина, специалиста-профессора, который помог ему дойти до более глубокого осознания того, что он делает. А прыжки со временем у него появятся», — приводит слова Гончаренко Prosto Pro Sport.



Напомним, Коляда выиграл Гран-при России по фигурному катанию, получив от судей 281,89 балла.

Татьяна Мишина — о Михаиле Коляде: мы нацелены на борьбу и с Ченом, и с Ханю