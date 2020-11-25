Глава Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга рассказал, зачем нужен возрастной ценз

Глава Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Сергей Чопозов рассказал, почему он считает необходимым ввести возрастной ценз в фигурном катании, а также сообщил о некоторых факторах, которых усложняют принятие этой меры.



«Возрастной ценз нужен только потому, что в Санкт-Петербурге нет спортсменок, готовых бороться за первые места? На Гран-при России у Петербурга в соревнованиях женщин первое, третье, пятое и седьмое места. Эти результаты говорят сами за себя. При этом я за то, чтобы продлить карьеру спортсменок. Но начав изучать документы, понял, что там очень много бюрократических нюансов. Например, нельзя утвердить новый возрастной ценз только в фигурном катании, это заденет ещё и шорт-трек, например.



Но я по-прежнему сторонник того, что этот ценз нужен. У меня два сына, надеюсь, будет и дочка, и мне бы не хотелось, чтобы она, отдав 15 лет жизни фигурному катанию, получила всего два года карьеры. Это моё мнение и как отца, и как президента Федерации. Я не оппозиционер, я – патриот своей страны. И хочу принести пользу. Лично для меня нет никакой выводы в возможном изменении возрастного ценза. Я просто люблю фигурное катание», — приводит слова Чопозова «Спорт день за днём».

Федерация Санкт-Петербурга выступила за повышение возрастного ценза у женщин