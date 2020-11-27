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Артур Дмитриев: Медведевой будет тяжело. Сложно ей будет с маленькими бороться

Артур Дмитриев: Медведевой будет тяжело. Сложно ей будет с маленькими бороться
Фигурное катание / Гран-при 0

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев предположил, что двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой будет непросто конкурировать с более молодыми фигуристками. Напомним, в межсезонье 21-летняя Медведева вернулась к тренеру Этери Тутберидзе.

«Сложно ей будет с маленькими бороться. Даже когда восстановит здоровье, тяжело ей будет. О её мотивации трудно рассуждать, но, видимо, хочет доказать. Чувствует недосказанность. А другого варианта и нет, по-моему.

Мы же видели Тару Липински, Сару Хьюз, Оксану Баюл, которые побеждали и заканчивали. Да тех же Юлию Липницкую и Аделину Сотникову, которые, может, и хотели продолжить карьеру, но по факту получилось, что стрельнули – и всё», — цитирует Дмитриева «Р-Спорт».

Авербух рассказал, почему Медведева отказалась выступать в «Ледниковом периоде».
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