Артур Дмитриев: Медведевой будет тяжело. Сложно ей будет с маленькими бороться
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев предположил, что двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой будет непросто конкурировать с более молодыми фигуристками. Напомним, в межсезонье 21-летняя Медведева вернулась к тренеру Этери Тутберидзе.
«Сложно ей будет с маленькими бороться. Даже когда восстановит здоровье, тяжело ей будет. О её мотивации трудно рассуждать, но, видимо, хочет доказать. Чувствует недосказанность. А другого варианта и нет, по-моему.
Мы же видели Тару Липински, Сару Хьюз, Оксану Баюл, которые побеждали и заканчивали. Да тех же Юлию Липницкую и Аделину Сотникову, которые, может, и хотели продолжить карьеру, но по факту получилось, что стрельнули – и всё», — цитирует Дмитриева «Р-Спорт».
Авербух рассказал, почему Медведева отказалась выступать в «Ледниковом периоде».
- 27 ноября 2020
-
17:23
-
16:46
-
16:36
-
16:00
-
15:50
-
14:41
-
12:44
- 26 ноября 2020
-
21:48
-
20:21
-
19:13
-
18:40
-
17:34
-
16:27
-
15:32
-
15:11
-
15:09
-
14:52
-
14:43
-
14:01
-
12:30
-
10:03
-
00:31
- 25 ноября 2020
-
23:53
-
22:53
-
22:32
-
21:45
-
21:31
-
20:28
-
19:43
-
18:43
-
18:16
-
17:53
-
17:21
-
16:43
-
12:58
Партнерский контент