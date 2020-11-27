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Елена Исинбаева: ну что, хотели меня увидеть на коньках?! Вызов принят

Елена Исинбаева: ну что, хотели меня увидеть на коньках?! Вызов принят
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом российская легкоатлетка Елена Исинбаева не стала бросать слова на ветер и занялась подготовкой номера для финала телепроекта «Ледниковый период». Спортсменка является постоянным членом жюри шоу.

«Ну что, хотели меня увидеть на коньках?! Вызов принят. Следите за «Ледниковым периодом», уж точно скучно не будет.

Ах да, этому я научилась за один час… Дальше — больше», — написала Исинбаева на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Елены Исинбаевой в «Инстаграме».

Оценки, которые ставит Исинбаева в «Ледниковом периоде» постоянно являются причиной споров, скандалов и слёз. Елена высказывает своё субъективное мнение, основанное исключительно на личных впечатлениях.

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