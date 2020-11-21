Исинбаева — о судействе «Ледникового периода»: я не «плохой полицейский». Я – Исинбаева

Двукратная олимпийская чемпионка, автор 28 мировых рекордов в прыжках с шестом Елена Исинбаева объяснила, почему её считают «плохим полицейским» в проекте «Ледниковый период».
«Не люблю говорить то, чего от меня ждут, говорю всегда правду. Если нравится, то нравится, если нет – я так и скажу. Другое дело, порой трудно обосновать, что именно не понравилось в номере участников: то сюжет не объяснить, то эмоции не так передали, а бывает, просто не затронуло сердце. Мне нравится, что на проекте нет установок, можно судить по существу: скажем так, опираясь на собственные эмоции и чувства. Да, как и в любом деле, возникают споры, в том числе между судьями, пытаемся доказать друг другу, кто прав.
Я не «плохой полицейский», абсолютно. Я – Исинбаева. Если посмотреть ход моей карьеры с самого начала, то, что бы я ни сказала, всё поддаётся критике. Это хороший знак: значит, я делаю что-то стоящее. К критике отношусь замечательно, особенно если она конструктивная. К примеру, знаю, что тараторю. Здесь, на «Ледниковом периоде», я стараюсь следить за своей речью, не сжёвывать окончания. Смотрю на себя потом – и замечаю, что сама не понимаю, что я только что сказала. Мы с мужем всегда смотрим выпуски, разбираем сказанное мной, была ли я объективна.
Жалела ли хоть раз о сказанном? Нет, не жалею ни о чём! Я честна перед собой и участниками. Я такая, какая есть», — приводит слова Исинбаевой «Собеседник».
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