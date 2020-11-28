Тутберидзе ответила подписчице, упрекнувшей её в удалении фотографий Загитовой

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе отреагировала на комментарий подписчицы, которая упрекнула специалиста в удалении с её страницы фотографий олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

Страница Тутберидзе в «Инстаграме» недавно была взломана и заблокирована, а после восстановления многие публикации пропали.

«Удаление Алины — это, конечно, сильный жест настоящего тренера. Она, несомненно, оценит, особенно когда фото с канадской девочкой осталось. И чего это Алина выступать не хочет, и о канадке говорить не хочет?» — написала подписчица.

«Как же вы ограниченно мыслите. Вас абсолютно не смутило, что пропали посты, посвящённые моим ушедшим родителям, отдельный пост моей маме? На моей странице после взлома пропали разные посты, связанные с важными событиями в моей жизни, в том числе и очень личные», — ответила Тутберидзе.