Алина Загитова создала аккаунт в TikTok

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова в «сториз» своей страницы в «Инстаграме» сообщила, что создала аккаунт в TikTok.
«Решила попробовать», — написала Загитова.
В TikTok Загитова уже опубликовала два видеоролика. В первом Алина попробовала спецэффекты, подписав: «Не судите строго».
А во втором видео Загитова решила изменить макияж одним движением салфетки.
«А вы за натуральную красоту?» — подписала ролик Загитова.
Видео можно посмотреть на странице Алины Загитовой в TikTok.
В декабре 2019 года Загитова взяла паузу в карьере. Осенью 2020 года Алина приняла предложение стать ведущей телепроекта «Ледниковый период». Также она участвует в шоу и показательных выступлениях. На соревнования Загитова пока не завлялась.
- 30 ноября 2020
-
00:27
- 29 ноября 2020
-
21:40
-
19:33
-
10:00
-
00:10
- 28 ноября 2020
-
23:56
-
23:23
-
22:59
-
21:59
-
21:27
-
20:42
-
17:22
-
13:03
-
10:02
-
09:54
- 27 ноября 2020
-
22:51
-
18:20
-
18:04
-
17:23
-
16:46
-
16:36
-
16:00
-
15:50
-
14:41
-
12:44
- 26 ноября 2020
-
21:48
-
20:21
-
19:13
-
18:40
-
17:34
-
16:27
-
15:32
-
15:11
-
15:09
-
14:52