Алина Загитова создала аккаунт в TikTok

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова в «сториз» своей страницы в «Инстаграме» сообщила, что создала аккаунт в TikTok.

«Решила попробовать», — написала Загитова.

В TikTok Загитова уже опубликовала два видеоролика. В первом Алина попробовала спецэффекты, подписав: «Не судите строго».

А во втором видео Загитова решила изменить макияж одним движением салфетки.

«А вы за натуральную красоту?» — подписала ролик Загитова.

Видео можно посмотреть на странице Алины Загитовой в TikTok.

В декабре 2019 года Загитова взяла паузу в карьере. Осенью 2020 года Алина приняла предложение стать ведущей телепроекта «Ледниковый период». Также она участвует в шоу и показательных выступлениях. На соревнования Загитова пока не завлялась.