«Силы покинули сразу же». Елена Ильиных о завершении участия в «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка в команде Елена Ильиных рассказала, что заболела сразу после завершения участия в телепроекте «Ледниковый период». Ильиных выступала в паре с певцом Владом Топаловым. Дуэт попал в номинацию и уступил Татьяне Волосожар и актёру Евгению Пронину.
«Период после окончания съёмок «Ледникового» выдался непростым. Сначала лечили ребёнка, потом его маму. Силы покинули сразу же после сигнала организму о том, что всё — всё закончилось для нас, и организм решил, что маме лучше никуда не выходить. (Иначе меня просто не заставишь сидеть дома.) Но быть дома с семьёй – кайф.
В этот непростой период желаю всем богатырского здоровья и побольше заботы и любви от ваших самых близких. P. S. Спасибо за тысячи ваших комментариев с поддержкой и любовью», — написала Ильиных на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Елены Ильиных в «Инстаграме».
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