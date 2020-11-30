Алина Загитова проведёт финал «Ледникового периода» в красном платье

Стало известно, в каком костюме проведёт финал телевизионного проекта «Ледниковый период» олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова. Фотографии со съёмок опубликованы на странице магазина «Фигурист» в «Инстаграме».

В заключительном выпуске Загитова появится перед зрителями в красном облегающем мини-платье с декольте. Волосы Алины небрежно уложены в низкий пучок.

Сегодня состоялись финальные съёмки проекта «Ледниковый период».

Алина Загитова дебютировала в роли ведущей Первого канала. Прекрасные и спорные образы, волнение и искренние эмоции, грациозность олимпийской чемпионки и порой ещё юная, открытая улыбка. Всё это Алина Загитова — чемпионка мира, чемпионка Европы, олимпийская чемпионка.



И рядом с ней как старший наставник — бессменный ведущий телепроекта «Ледниковый период», человек с потрясающим чувством юмора и харизмой четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, олимпийский чемпион Алексей Ягудин», — подписаны фотографии.

Фото можно посмотреть на странице магазина «Фигурист» в «Инстаграме».