Бестемьянова: Косторная и Трусова — юные спортсменки, им рано думать о комфортных условиях

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова выразила мнение, что Евгений Плющенко зря пошёл на поводу у двух юных звёздочек, Александры Трусовой и Алёны Косторной, предоставив им разные тренерские группы и время для занятий.

«Я знаю, что в академии «Ангелы Плющенко» Косторная и Трусова тренируются отдельно друг от друга. У каждой фигуристки своя тренерская бригада. И меня это настораживает. На мой взгляд, это неправильно. Это не даёт им плюсов. В группе должна быть конкуренция. Именно конкуренция является двигателем прогресса. Алёна и Александра ещё юные спортсменки, им рано думать о комфортных условиях. Вот Тутберидзе не стала потакать их капризам. И правильно сделала! Косторная хотела, чтобы на катке «Хрустальный», когда она выходила на лёд, ей никто не мешал. Ни десятилетние девочки, ни те, кто постарше, ни Трусова, ни Щербакова. Наверное, Алёна, став чемпионкой Европы, эдакой принцессой себя почувствовала. Но тренерский штаб Тутберидзе (сама Этери, Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз) на поводу у спортсменки не пошёл.

Я вспоминаю свою молодость, когда мы с Андреем Букиным тренировались под руководством Татьяны Тарасовой. Татьяна Анатольевна — мудрая женщина. Она создала сильную группу из трёх танцевальных пар: Карамышева — Синицын, Гаранина — Завозин и Бестемьянова — Букин. Мы все занимались на одном льду, мы все тянулись друг за другом. Я ещё понимаю, когда возрастной, уже сложивший фигурист просит тренера развести его по времени с потенциальным соперником. Но Саше Трусовой только 16 лет, Алёне Косторной — 17. Да, они добились каких-то успехов, но обе ещё очень молодые. Когда спортсменка тренируется в одиночестве, ей труднее расти. Спорт — это постоянная борьба. Со своими слабостями, с соперниками, с самим собой. И не только на соревнованиях, но и на тренировках. Замечу, что тренеру, чтобы расти как специалисту, тоже полезно переключаться с одного фигуриста на другого. Сравнивать, сопоставлять. Тренер тоже при этом двигается вперёд», — приводит слова Бестемьяновой «Экспресс-газета».