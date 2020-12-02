Самодурова и Константинова выступят на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию

10 и 11 декабря в Санкт-Петербурге состоится чемпионат города по фигурному катанию. На нём выступят 17 женщин и 17 мужчин в одиночном катании, а также 6 пар спортсменов.
Среди женщин в соревнованиях примут участие чемпионка Европы Софья Самодурова, а также бронзовый призёр зимней Универсиады в Красноярске Станислава Константинова.
Со 2 по 4 декабря выступят девушки и юноши, а также юниорские пары. 10 декабря взрослые спортсмены покажут короткие программы, а 11 декабря выступят с произвольными.
18-летняя Самодурова становилась бронзовым призёром этапа Гран-при «Skate America» в 2018 году. С 24 очками в активе Софья расположилась на шестой строчке в личном женском зачёте Кубка России. 20-летняя Константинова на 14-м месте с 12 очками. Станислава — мастер спорта международного класса.
- 2 декабря 2020
-
15:34
-
15:12
-
11:42
-
10:30
-
00:46
- 1 декабря 2020
-
22:14
-
19:35
-
17:50
-
17:32
-
16:15
-
15:38
-
15:26
-
14:59
-
14:23
-
13:30
-
13:00
-
12:35
-
12:26
-
11:11
-
00:07
- 30 ноября 2020
-
22:59
-
22:12
-
20:23
-
18:58
-
18:11
-
15:01
-
14:10
-
12:13
-
00:27
- 29 ноября 2020
-
21:40
-
19:33
-
10:00
-
00:10
- 28 ноября 2020
-
23:56
-
23:23