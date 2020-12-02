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Самодурова и Константинова выступят на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию

Самодурова и Константинова выступят на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию
Фигурное катание / Прочие турниры 0

10 и 11 декабря в Санкт-Петербурге состоится чемпионат города по фигурному катанию. На нём выступят 17 женщин и 17 мужчин в одиночном катании, а также 6 пар спортсменов.

Среди женщин в соревнованиях примут участие чемпионка Европы Софья Самодурова, а также бронзовый призёр зимней Универсиады в Красноярске Станислава Константинова.

Со 2 по 4 декабря выступят девушки и юноши, а также юниорские пары. 10 декабря взрослые спортсмены покажут короткие программы, а 11 декабря выступят с произвольными.

18-летняя Самодурова становилась бронзовым призёром этапа Гран-при «Skate America» в 2018 году. С 24 очками в активе Софья расположилась на шестой строчке в личном женском зачёте Кубка России. 20-летняя Константинова на 14-м месте с 12 очками. Станислава — мастер спорта международного класса.

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