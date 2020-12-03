Бестемьянова прокомментировала снятие фигуристов с пятого этапа КР

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала новости о том, что сразу несколько фигуристов по тем или иным причинам не выступят на пятом этапе Кубка России, который пройдёт в Москве с 5 по 8 декабря.

Напомним, соревнования пропустят Елизавета Туктамышева и Дмитрий Алиев, которые заразились коронавирусом, а также Анастасия Гулякова и Михаил Коляда.

«Заболевшие были с самого первого этапа. Кто-то пропускал, кто-то выступал на других этапах. Мне кажется, что как диктует жизнь, так и надо делать. Наша федерация вне зависимости от ситуации проводит соревнования. Это большой плюс. Те, кто здоров, не зависят от тех, кто болен. Самое важное, что было и остаётся, — жизнь продолжается», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.