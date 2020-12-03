Алексей Мишин отреагировал на новость о заражении Туктамышевой коронавирусом

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин, под чьим руководством выступает чемпионка мира и Европы 2015 года россиянка Елизавета Туктамышева, прокомментировал новость, что его подопечная заразилась коронавирусом.

«Ход болезни является профессиональной тайной. Всё будет выполняться с нормативами для данной ситуации. Больше мне здесь сказать нечего», — сказал Мишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, из-за болезни Елизавета Туктамышева пропустит пятый этап Кубка России по фигурному катанию, который пройдёт в Москве с 5 по 8 декабря. Помимо этого сообщалось, что соревнования пропустит Дмитрий Алиев, который также заразился коронавирусом, Анастасия Гулякова и Михаил Коляда.