Авербух опроверг сокращение экранного времени Загитовой в «Ледниковом периоде»
Бывший фигурист и хореограф Илья Авербух прокомментировал слухи о том, что олимпийской чемпионке 2018 года и соведущей (вместе с Алексеем Ягудиным) шоу «Ледниковый период» на «Первом» Алине Загитовой сократили экранное время.
«Это вершина глупости. Надо сойти с ума, чтобы такую глупость написать. Алина прекрасно ведет передачу. С каждой программой становится все краше и краше. Я считаю, что у нее колоссальный прогресс, и она большая молодец. Сокращения эфирного времени не может быть, и это — еще раз повторю – великая глупость. От желания хайпануть», — приводит слова Авербуха Teleprogramma.pro.
Ранее стало известно, что в заключительном выпуске Загитова появится перед зрителями в красном облегающем мини-платье с декольте.
Алина Загитова проведёт финал «Ледникового периода» в красном платье
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