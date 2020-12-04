Источник: сын Плющенко получил психическую травму из-за скандальной публикации

Семилетний Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской, получил психическую травму из-за скандальной публикации в одном из изданий. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Напомним, ранее издание Starhit выпустило материал, в котором высказывалось предположение, что Плющенко-младший страдает синдромом Аспергера. Сообщается, что после появления публикации Саша стал переживать, замкнулся в себе, отказывался есть, тренироваться, над ним начали издеваться ровесники. Сперва медики не могли провести экспертизу, так как Саша убегал из кабинета психолога с криком, что ничем не болен. Затем родители убедили сына спокойно посидеть и пообщаться с психологом. Саша рассказал врачам, что его обидела публикация в журнале и что он «хотел бы забыть, что прочитал её». Медики не обнаружили синдрома Аспергера у Саши, но обнаружили признаки психотравмирующих переживаний, связанные с публикацией.

Ранее Яна Рудковская сообщила, что полиция возбудила уголовное дело из-за публикации о Саше. Допросы её и авторов публикации начнутся в середине декабря.