Адвокат Рудковской подтвердила, что сын Плющенко получил психическую травму

Адвокат Анна Бутырина, представляющая интересы музыкального продюсера Яны Рудковской, подтвердила, что её семилетний сын Саша получил психическую травму. Ранее сообщалось, что Саша Плющенко, сын Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, получил психическую травму из-за скандальной публикации в одном из изданий, в которой утверждалось, что он страдает синдромом Аспергера.

«Да, это действительно так. После публикации этого материала Саша очень сильно переживал по данному поводу. Его дразнили сверстники и в школе, и на тренировках. Конечно, это отразилось на ребёнке.

По обращению Яны Рудковской была проведена внесудебная комиссионная психологическая экспертиза, которая проходила в рамках материла проверки. На данной экспертизе был поставлен вопрос, как отразилась данная ситуация на состоянии ребенка, и был получен ответ, что установлены сильнейшие психологические переживания до настоящего времени.

Важно, что полученная психологическая травма установлена заключением эксперта. Это может повлиять на уголовное дело по факту клеветы ввиду того, что есть последствия, отражённые на ребёнке», — цитирует адвоката Sport24.