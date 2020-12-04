Этери Тутберидзе простудилась и стала работать дистанционно

Генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, что тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе простудилась и перешла на дистанционную работу, подозрений на коронавирус нет.
«У Этери Георгиевны простудное заболевание, как и у многих сейчас. Мы стараемся в нашей школе всё отслеживать и делать всё, что от нас зависит. Её работа ведь связана со льдом.
Подозрения на заражение коронавирусом у неё нет. Она сейчас лечится и дистанционно работает со своими девочками», — приводит слова Лайшева «Р-Спорт».
Напомним, пятый, заключительный этап Кубка России пройдёт в Москве с 5 по 8 декабря. Пока неизвестно, будет ли Тутберидзе сопровождать Камилу Валиеву, одну из главных претенденток на победу в соревнованиях одиночниц.
- 4 декабря 2020
-
15:13
-
15:01
-
14:55
-
13:46
-
13:38
-
12:49
-
10:07
-
10:00
-
02:08
-
00:04
- 3 декабря 2020
-
22:57
-
21:37
-
15:22
-
15:13
-
12:45
-
12:40
-
12:30
-
11:05
-
00:57
-
00:42
- 2 декабря 2020
-
23:59
-
22:01
-
21:44
-
20:50
-
20:05
-
17:56
-
17:28
-
15:34
-
15:12
-
11:42
-
10:30
-
00:46
- 1 декабря 2020
-
22:14
-
19:35
-
17:50