Этери Тутберидзе простудилась и стала работать дистанционно

Генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, что тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе простудилась и перешла на дистанционную работу, подозрений на коронавирус нет.

«У Этери Георгиевны простудное заболевание, как и у многих сейчас. Мы стараемся в нашей школе всё отслеживать и делать всё, что от нас зависит. Её работа ведь связана со льдом.

Подозрения на заражение коронавирусом у неё нет. Она сейчас лечится и дистанционно работает со своими девочками», — приводит слова Лайшева «Р-Спорт».

Напомним, пятый, заключительный этап Кубка России пройдёт в Москве с 5 по 8 декабря. Пока неизвестно, будет ли Тутберидзе сопровождать Камилу Валиеву, одну из главных претенденток на победу в соревнованиях одиночниц.