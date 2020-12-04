Министерство культуры выделило 30 млн рублей на новогодние шоу Татьяны Навки

Министерство культуры России предоставило субсидию в размере 30 млн рублей на новогодние шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки, сообщается в документе на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации.

Субсидия выделена «на реализацию творческих проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества». Наименование мероприятия — «Театрализованная постановка на льду».

Получателем субсидии значится Ассоциация музыкантов «Академия народной музыки». В плане указано, что в проекте примут участие 20 человек, а постановки рассчитаны минимум на 25 500 зрителей.

С 26 декабря по 7 января в Москве пройдут ледовые шоу Навки «Руслан и Людмила» и «Спящая красавица».