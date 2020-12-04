Алина Загитова: голова в программе должна очень точно работать

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала, о чём думает во время проката программы.
«У нас голова в программе должна очень точно работать, потому что, если элемент не получился, надо высчитывать, как дальше программу сделать, чтобы не потерять баллы.
Сейчас этому учат с детства. Не знаю, как было раньше, я не в Москве была, а в провинции нас такому не учили. Иногда у меня было по четыре каскада, а должно быть три, иногда путалась в прыжках, которые сделала, могла сделать несколько флипов, риттбергеров. Нас этому не учили. В Москве, Питере, думаю, этому учат заранее», — сказала Загитова в интервью Первому каналу.
Загитова начала заниматься фигурным катанием в возрасте 4 лет. Сначала в Альметьевске, потом – в Ижевске. С 2015 года Алина тренируется в «Самбо-70» в группе Этери Тутберидзе.
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