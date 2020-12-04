Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Дочь Этери Тутберидзе не выступит на этапе Кубка России в Москве

Дочь Этери Тутберидзе не выступит на этапе Кубка России в Москве
Фигурное катание / Кубок России 0

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, не примут участия в заключительном, пятом этапе Кубка России, который стартует завтра, 5 декабря, в Москве.

«К сожалению, мы не успели восстановиться после травм и не сможем принять участие в этапе Кубка России. Продолжаем набирать форму», — написала дочь тренера Этери Тутберидзе на своей странице в «Инстаграме», добавив хештег #сложныйсезон.

Видео можно посмотреть на странице Дианы Дэвис в «Инстаграме».

Напомним, в июле Дэвис получила перелом левой ноги и провела семь недель в гипсе.

Ранее по различным причинам с пятого этапа Кубка России снялись Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная, Анастасия Гулякова, Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Этери Тутберидзе опровергла информацию о том, что простудилась
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020