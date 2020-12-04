Дочь Этери Тутберидзе не выступит на этапе Кубка России в Москве

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, не примут участия в заключительном, пятом этапе Кубка России, который стартует завтра, 5 декабря, в Москве.

«К сожалению, мы не успели восстановиться после травм и не сможем принять участие в этапе Кубка России. Продолжаем набирать форму», — написала дочь тренера Этери Тутберидзе на своей странице в «Инстаграме», добавив хештег #сложныйсезон.

Видео можно посмотреть на странице Дианы Дэвис в «Инстаграме».

Напомним, в июле Дэвис получила перелом левой ноги и провела семь недель в гипсе.

Ранее по различным причинам с пятого этапа Кубка России снялись Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная, Анастасия Гулякова, Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.