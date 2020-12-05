Валиева — о помарке на тройном акселе: не поняла, что выехала с прыжка, и засомневалась

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева прокомментировала выступление в короткой программе на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Москве.
Валиева впервые исполнила тройной аксель на соревнованиях. Камила усложнила и украсила прыжок, подняв руки, но не избежала небольшой ошибки на выезде.
«На тренировках нарабатывала этот прыжок. За последнюю неделю он стал стабильнее, и мы решили его вставить. Считаю, на таком старте можно всё-таки попробовать тройной аксель вставить, чтобы на следующих соревнованиях быть более уверенной. Помарка? Чуть-чуть не поняла, что выехала с прыжка, и засомневалась», — приводит слова Валиевой пресс-служба ФФККР.
Камила отреагировала и на массовое снятие участников с этапа Кубка России из-за травм и болезней.
«Главное — здоровье, ведь спортсменки снимаются не просто так. Но мне важно участвовать в этих соревнованиях, чтобы понять, что мы наработали за эти полтора месяца. Свою работу оцениваю на четвёрочку», — сказала Валиева.
За прокат Камила получила 86,20 балла, что выше мирового рекорда Алёны Косторной.
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