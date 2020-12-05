Бестемьянова — о тройном акселе Валиевой: для первого раза прекрасно

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала прокат короткой программы Камилы Валиевой на пятом этапе Кубка России в Москве.

14-летняя чемпионка мира среди юниоров Валиева впервые исполнила на соревнованиях тройной аксель. Камила усложнила и украсила прыжок, подняв руки, но допустила небольшую помарку на выезде. За свой прокат ученица Этери Тутберидзе получила 86,20 балла, что выше мирового рекорда Алёны Косторной.

«Валиева выступила очень здорово! Сделала тройной аксель. Была небольшая ошибка, но для первого раза прекрасно. Не было соперниц? А что тут сделаешь? Мы готовим Камилу к Олимпиаде. Что касается оценки, превышающей мировой рекорд Косторной, то это закономерно», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.