Александр Жулин: будет жалко, если чемпионат России отменят

Призёр Олимпийских игр в танцах на льду, известный тренер Александр Жулин прокомментировал выступление российской фигуристки Камилы Валиевой в которой программе на пятом этапе Кубка России. 14-летняя юниорка уверенно лидирует в отсутствие сильнейших опытных соперниц, отказавшихся от участия в соревнованиях по разным причинам.
«Если у Валиевой не было соперниц, то что здесь удивительного? Выиграла — и выиграла, хорошая фигуристка. Валиева — одна из лучших, если не лучшая фигуристка в мире. Её баллы вообще космические. Давайте радоваться тому, что во время пандемии она получает столько баллов.
Конечно, это неправильно, что, в отличие от футбола, на фигурное катание зрителей не пускают. Все всего боятся и не знают, что в этой ситуации делать. Будет жалко, если сейчас ещё и чемпионат России отменят», — приводит слова Жулина Sport24.
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