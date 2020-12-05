Александр Жулин: будет жалко, если чемпионат России отменят

Призёр Олимпийских игр в танцах на льду, известный тренер Александр Жулин прокомментировал выступление российской фигуристки Камилы Валиевой в которой программе на пятом этапе Кубка России. 14-летняя юниорка уверенно лидирует в отсутствие сильнейших опытных соперниц, отказавшихся от участия в соревнованиях по разным причинам.

«Если у Валиевой не было соперниц, то что здесь удивительного? Выиграла — и выиграла, хорошая фигуристка. Валиева — одна из лучших, если не лучшая фигуристка в мире. Её баллы вообще космические. Давайте радоваться тому, что во время пандемии она получает столько баллов.

Конечно, это неправильно, что, в отличие от футбола, на фигурное катание зрителей не пускают. Все всего боятся и не знают, что в этой ситуации делать. Будет жалко, если сейчас ещё и чемпионат России отменят», — приводит слова Жулина Sport24.