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Буцаева — о выступлении Валиевой: прокат был великолепен, что аж слов нет

Буцаева — о выступлении Валиевой: прокат был великолепен, что аж слов нет
Фигурное катание / Кубок России 0

Четырёхкратный призёр чемпионатов Европы в женском одиночном катании тренер Виктория Буцаева (Волчкова) прокомментировала выступление Камилы Валиевой в короткой программе на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Москве.

«Камила хороша! На разминке показала потрясающий аксель, и прокат был великолепен, что аж слов нет. Я считаю, что её баллы вполне заслуженные. Когда фигуристка исполняет тройной аксель с руками наверх, это восхитительно. При том, что этот элемент вообще считанные единицы делают в короткой программе женского одиночного катания. Нужно поддерживать таких людей», — приводит слова Буцаевой «Р-Спорт».

14-летняя Валиева — победительница финала Гран-при среди юниоров—2019/2020, проходившего в Турине. Также Камила победила на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров—2020, проходившего в Саранске.

Камила Валиева выиграла короткую программу на пятом этапе Кубка России в Москве
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