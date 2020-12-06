Тутберидзе — о падении Валиевой: не оставляешь возможности тебя похвалить. Что это такое?

14-летняя ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева одержала победу в короткой программе на заключительном, пятом этапе Кубка России по фигурному катанию. Во время проката Камила упала, исполняя тройной лутц. После того как Валиева покинула лёд, между ней и наставницей произошёл следующий диалог:

Этери Тутберидзе: Ты не оставляешь нам возможности тебя похвалить. Как это вообще? Что это такое?



Камила Валиева: Слишком задумалась.



Тутберидзе: О чём?



Валиева: Как правильно сделать. В итоге ничего не сделала.

Валиева уверенно лидировала после короткой программы. Она получила от судей 86,20 балла, что выше мирового рекорда, принадлежащего чемпионке Европы Алёне Косторной (85,45).

По итогам двух прокатов Валиева получила 254,86 балла. Второе место заняла Ксения Цибинова (198,44), третьей стала Анастасия Тараканова (195,27).