Прокат Бузовой и Соловьёва на «Ледниковом периоде» сравнили со сборной России по футболу

Певица и ведущая Ольга Бузова и олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв в субботу, 5 декабря, выступили в новом выпуске шоу «Ледниковый период». Ольга каталась в образе диснеевской героини Малефисенты и многих поразила своим катанием.
По итогам выступления средний балл Ольги и Дмитрия за технику составил 5.92, и 5.94 за артистизм.
Призёр Олимпийских игр в танцах на льду, известный тренер Александр Жулин, являющийся членом жюри «Ледникового периода», сравнил прокат пары со сборной России по футболу.
«Я был здесь передачи четыре назад. И я скажу, что у Ольги с Дмитрием самый большой прогресс. Мне понравилось тем, что сегодня они больше всех хотели. И это было видно. Они не боялись в быстрой части, когда пошло развитие в музыке. Я думал, всё, сейчас пара встанет и будет несоответствие музыки и скорости. Нет! Всё ехало на той же скорости. А первая поддержка вообще уникальная, когда она вниз головой и ногами на плечах. Очень красивая поддержка!
Просто можно брать и использовать в спорте. Было некое шатание, но мне понравилось, что пара, попав в номинацию, мобилизовалась. Как сборная России по футболу, когда уже пять красных карточек получит и только потом начинает в футбол играть. Так же у этой пары. Они молодцы в этом плане, настоящие бойцы! Поздравляю, ребят! Хорошо катались», — сказал Жулин в эфире шоу.
Видео можно посмотреть на странице «Ледникового периода» на YouTube. Права на видео принадлежат Первому каналу.
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