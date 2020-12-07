Алёна Леонова: Валиева своим выдающимся катанием поразила всех!

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова прокомментировала победу Камилы Валиевой на этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

«Камила своим выдающимся катанием поразила всех! Что в короткой, что в произвольной программе. Мне кажется, для неё любой старт — большая ответственность. Но иногда, когда тебе облегчают ситуацию — например, кто-то не доехал до старта или упростил контент, — выступать, наоборот, тяжелее. Думаю, Камила старалась не обращать внимания на эти новости, не халтурить.

Видно по произвольной программе, что у неё ещё много резерва, она даже не устаёт во время проката. Все элементы делает легко и непринуждённо. Доехала, несмотря на падение, на одном дыхании.

Является ли её падение системной ошибкой? Я так не думаю. Скорее случайность, она сама не поняла, в чём причина. Может, это просто конёк соскочил — не её вина. Получается, разговоры о победительнице Пекина не на пустом месте. Она доказывает, что очень сильна. Главное, чтобы не было травм", — приводят слова Леоновой «Известия».

По итогам двух прокатов Валиева получила 254,86 балла. Второе место заняла Ксения Цибинова (198,44), третьей стала Анастасия Тараканова (195,27).