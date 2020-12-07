Ирина Слуцкая рассказала, как ей удаётся держать себя в форме после родов

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая в ходе общения с подписчиками ответила на вопрос о своей форме.
«Хочу весить меньше, но вокруг всё такое вкусное. Знакомая ситуация? Я с вами! Вчера я получила много вопросов о том, как мне удаётся держать себя в форме, особенно после недавних родов. Друзья, к своей идеальной форме я всё ещё возвращаюсь, это не конечный результат. Но благодарю за комплименты!
Выделю несколько важных для меня пунктов:
— Правильное питание. Это полезно не только для похудения, но и в целом для состояния вашего организма.
— Спорт. Никто не заставляет вас покупать абонемент в спортзал и бежать качаться. Достаточно просто побольше ходить и выполнять упражнения на определённые группы мышц.
— Огромная сила воли. Сложно правильно питаться, когда вокруг столько всего вкусного. И соблазны лишний раз проехаться на транспорте вместо прогулки пешком тоже велики.
— Любовь! Естественно, нужны понимание и поддержка со стороны родных и близких.
— Желание. Желание быть красивее, причём не только окружающих, но и для самой себя.
Всё это и помогает мне идти к намеченной цели», — написала Слуцкая в своём «инстаграме».
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