Директор «Самбо-70» заявил о необходимости системы контрактов в фигурном катании

Глава школы «Самбо-70» Ренат Лайшев объяснил, почему он болезненно воспринял переход Александры Трусовой и Алёны Косторной в академию Евгения Плющенко.

«Эти девчонки были в девятом-десятом классе. Они несовершеннолетние. За них, наверное, должны решать взрослые. В случае необходимости перехода должны быть специальные собрания с участием родителей и руководителей федерации, где бы решалось о переходе спортсмена к опытному тренеру, который уже воспитал чемпионов. И я, как руководитель школы, не могу просто так пройти мимо переходов, которые были в это межсезонье.

Обидно, что не поставили в известность? Конечно, нужно было подходить и договариваться. Тогда всё было бы по-другому. Школа, Спорткомитет Москвы, федерация фигурного катания Москвы, Всероссийская федерация фигурного катания, Министерство спорта — все те, кто вкладывается в спортсменов, и те, кто должен принимать решение о переходе.

Я считаю, что это нормальный цивилизованный метод — сесть за стол переговоров и принять такое решение. Сейчас у фигуриста контракт только с федерацией, а школе он, по сути, ничего не должен. Мы абсолютно бесплатно, безвозмездно предоставляем условия и, естественно, ничего не требуем от спортсмена. Только занимайся, тренируйся, приноси славу нашему городу. В таком популярнейшем виде спорта, как фигурное катание, обязательно должны быть контракты, которые сочетались бы с несовершеннолетием, коль вид спорта омолаживается. Здесь ещё и законодательная база должна присутствовать, чтобы были правильные переходы и чтобы мы не были потом виноваты перед этим человеком», — приводит слова Лайшева Sport24.