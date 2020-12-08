Елена Радионова: до Кучаева у меня романов не было. Костя меня долго добивался

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года фигуристка Елена Радионова рассказала об отношениях с футболистом ЦСКА Константином Кучаевым. Об их романе стало известно в марте после того, как спортсменка опубликовала их совместное фото в своём «инстаграме».

«У нас нет такого, что прямо нельзя выставлять фотографии. Мне захотелось — я выложила. В большом количестве люди о нас не знали, но в моём кругу знали все. В его кругу общения тоже. Не было такого, что мы всё в тайне держим.

Он сам появился, сам написал, захотел встретиться. Это было достаточно давно. У меня тогда на первом месте стояла карьера, потому что был как раз олимпийский год. Мне вообще не до этого было. Но Костя сделал так, что привлёк моё внимание.

До Кости у меня романов не было. Ни одного. Меня абсолютно отношения с мальчиками не интересовали. Мне всегда говорили, что это может подождать. Я к этому всегда спокойно относилась. Конечно, были ухажёры, ребята, которые пытались за мной как-то ухаживать, но мне абсолютно это было не надо. Костя — это тот парень, который добивался меня, добивался своей цели.

Со временем понимаешь, что этой твой человек. По человеческим качествам он меня привлёк. До первой встречи прошёл месяц. Он меня долго добивался", — сказала Радионова в интервью YouTube-каналу Василия Конова.