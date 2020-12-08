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Радионова объяснила, почему ставит Тарасову выше Тутберидзе

Радионова объяснила, почему ставит Тарасову выше Тутберидзе
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Бронзовый призёр чемпионата мира—2015 в женском одиночном катании Елена Радионова объяснила, почему считает Татьяну Тарасову более великим тренером, чем Этери Тутберидзе.

«Мне кажется, Татьяну Анатольевну нельзя ни с кем ставить в один ряд, потому что Татьяна Анатольевна – это просто наша мама фигурного катания, легенда. Поэтому мне кажется, Татьяна Анатольевна вне конкуренции идёт.

Система Этери Тутберидзе работает и приносит очень хороший результат. Этери уже великий тренер. В чём секрет? Мне кажется, в первую очередь – дисциплина. Каждый спортсмен приходит и знает, что он хочет. Плюс, я думаю, секреты тренировочного процесса, которые знает только Этери Тутберидзе», — сказала Радионова в интервью YouTube-каналу Василия Конова.

«Точняк!» Радионова сообщила, что Медведева вернулась к Тутберидзе по инициативе тренера
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