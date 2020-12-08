Радионова объяснила, почему ставит Тарасову выше Тутберидзе
Бронзовый призёр чемпионата мира—2015 в женском одиночном катании Елена Радионова объяснила, почему считает Татьяну Тарасову более великим тренером, чем Этери Тутберидзе.
«Мне кажется, Татьяну Анатольевну нельзя ни с кем ставить в один ряд, потому что Татьяна Анатольевна – это просто наша мама фигурного катания, легенда. Поэтому мне кажется, Татьяна Анатольевна вне конкуренции идёт.
Система Этери Тутберидзе работает и приносит очень хороший результат. Этери уже великий тренер. В чём секрет? Мне кажется, в первую очередь – дисциплина. Каждый спортсмен приходит и знает, что он хочет. Плюс, я думаю, секреты тренировочного процесса, которые знает только Этери Тутберидзе», — сказала Радионова в интервью YouTube-каналу Василия Конова.
«Точняк!» Радионова сообщила, что Медведева вернулась к Тутберидзе по инициативе тренера
Рекомендуем вам
- 8 декабря 2020
-
15:48
-
15:10
-
14:11
-
13:30
-
12:52
-
12:30
-
11:57
-
11:35
-
10:40
-
09:40
-
09:23
- 7 декабря 2020
-
23:50
-
23:18
-
22:28
-
21:56
-
19:43
-
19:09
-
17:52
-
16:55
-
16:37
-
16:29
-
15:36
-
14:34
-
14:21
-
14:12
-
13:02
-
12:48
-
12:16
-
11:55
-
11:44
-
10:58
-
09:25
-
03:12
-
02:57
-
01:02
Партнерский контент
Рекомендуем вам