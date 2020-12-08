Тарасова: чемпионат России всегда был, есть и останется самым интересным соревнованием

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о чемпионате России по фигурному катанию, который должен пройти с 22 по 27 декабря в Челябинске.



«Чемпионат России всегда был, есть и останется самым интересным соревнованием сезона. Ожесточённая борьба будет не только у девочек, но и у мальчиков.

Очень жаль, что так много заболело, но из-за этого соревнования, как и жизнь, не отменяются», — приводит слова Тарасовой ТАСС.



Напомним, перед заключительным этапом Кубка России заболели несколько фигуристов. Из-за коронавируса в нём не смогли принять участие действующие чемпионы Европы Дмитрий Алиев и Алёна Косторная, а также чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева.