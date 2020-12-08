Тарасова: чемпионат России всегда был, есть и останется самым интересным соревнованием
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о чемпионате России по фигурному катанию, который должен пройти с 22 по 27 декабря в Челябинске.
«Чемпионат России всегда был, есть и останется самым интересным соревнованием сезона. Ожесточённая борьба будет не только у девочек, но и у мальчиков.
Очень жаль, что так много заболело, но из-за этого соревнования, как и жизнь, не отменяются», — приводит слова Тарасовой ТАСС.
Напомним, перед заключительным этапом Кубка России заболели несколько фигуристов. Из-за коронавируса в нём не смогли принять участие действующие чемпионы Европы Дмитрий Алиев и Алёна Косторная, а также чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева.
«Пусть выключит телевизор!» Тарасова — о словах Иоланды Чен в адрес Загитовой
Рекомендуем вам
- 8 декабря 2020
-
19:00
-
18:31
-
18:14
-
16:28
-
15:48
-
15:10
-
14:11
-
13:30
-
12:52
-
12:30
-
11:57
-
11:35
-
10:40
-
09:40
-
09:23
- 7 декабря 2020
-
23:50
-
23:18
-
22:28
-
21:56
-
19:43
-
19:09
-
17:52
-
16:55
-
16:37
-
16:29
-
15:36
-
14:34
-
14:21
-
14:12
-
13:02
-
12:48
-
12:16
-
11:55
-
11:44
-
10:58
Партнерский контент
Рекомендуем вам