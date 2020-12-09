Косторная и Туктамышева выступят на чемпионате России, Медведева — нет

Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала список участников чемпионата страны, который пройдёт с 22 по 27 декабря. В женском одиночном катании выступят, в частности, Алёна Косторная и Елизавета Туктамышева, которые из-за коронавируса пропустили пятый этап Кубка России.

В списке участниц нет двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, которая из-за проблем со спиной не выступила ни на одном этапе Кубка России.

Помимо Косторной и Туктамышевой в женском одиночном катании выступят Камила Валиева, Анастасия Гулякова, Станислава Константинова, Валерия Костина, Станислава Молчанова, Елизавета Нугуманова, Софья Самодурова, Мария Талалайкина, Анастасия Тараканова, Александра Трусова, Дарья Усачёва, Анна Фролова, Майя Хромых, Ксения Цибинова, Валерия Шульская и Анна Щербакова.