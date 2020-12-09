Алёна Леонова: может, Медведева вообще не катается

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова отреагировала на отсутствие Евгении Медведевой в списке участниц чемпионата России по фигурному катанию. Соревнования пройдут в Челябинске с 24 по 27 декабря.

«Думаю, скорее всего, у неё до сих пор есть проблемы со здоровьем. Потому что она достаточно много пропустила, и мы не знаем, в какой форме она сейчас находится. Может быть, она вообще не катается. Никто не знает. Возможно, это даже правильное решение, что она не будет участвовать. Если уж участвовать, то показывать свой максимум, а так как она нигде не выступала и у неё уже достаточно давно нет соревновательного опыта, будет сложно, грубо говоря, с чистого листа начинать. Даже в эмоциональном плане.



Завершён ли для неё сезон? Получается, что так. Но ничего страшного, если она пропустит этот сезон, а в следующем они с Этери Георгиевной вновь разработают какой-то план по подготовке. Мы все помним, как она каталась у Этери. Это были прекрасные годы. У них должно всё получиться. Если она в следующем сезоне собирается показать что-то новое и выстрелить, возродиться как птица феникс из пепла, то тогда, я думаю, ничего страшного, что она пропустит этот сезон», — цитирует Леонову «Спорт день за днём».

Ранее двукратный призёр Олимпийских игр Медведева из-за проблем со спиной не выступила ни на одном этапе Кубка России нынешнего сезона.