Алёна Леонова назвала Камилу Валиеву фаворитом чемпионата России
Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова назвала Камилу Валиеву главным фаворитом чемпионата России по фигурному катанию, который пройдёт в Челябинске с 24 по 27 декабря.
«Согласна ли с тем, что Валиева — фаворит? Учитывая результаты и то, как катались девчонки на протяжении сезона, я думаю, что да. Скорее всего, Камила.
Думаю, борьбу навяжет Елизавета Туктамышева, которая находится в хороших кондициях. Вполне может бороться за тройку. Наверное, всё-таки явного лидера нет, и все девчонки будут, грубо говоря, грызть лёд, чтобы завоевать своё место в сборной», – приводит слова Леоновой «Спорт день за днём».
На минувшей неделе Валиева выиграла пятый этап Кубка России в Москве, несмотря на падение.
Алёна Леонова: может, Медведева вообще не катается
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