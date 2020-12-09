Алёна Леонова назвала Камилу Валиеву фаворитом чемпионата России

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова назвала Камилу Валиеву главным фаворитом чемпионата России по фигурному катанию, который пройдёт в Челябинске с 24 по 27 декабря.

«Согласна ли с тем, что Валиева — фаворит? Учитывая результаты и то, как катались девчонки на протяжении сезона, я думаю, что да. Скорее всего, Камила.



Думаю, борьбу навяжет Елизавета Туктамышева, которая находится в хороших кондициях. Вполне может бороться за тройку. Наверное, всё-таки явного лидера нет, и все девчонки будут, грубо говоря, грызть лёд, чтобы завоевать своё место в сборной», – приводит слова Леоновой «Спорт день за днём».

На минувшей неделе Валиева выиграла пятый этап Кубка России в Москве, несмотря на падение.