Ягудин: ожидал отмены ЧЕ. Особенно после открытия госпиталя на арене

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал отмену чемпионата Европы по фигурному катанию, который должен был пройти с 25 по 31 января 2021 года в Загребе (Хорватия). Напомним, решение отменить соревнования было принято вчера, 10 декабря, Международным союзом конькобежцев (ISU) из-за сложной эпидемиологической обстановки, вызванной коронавирусом.

«Ожидал этого решения, особенно после того, как несколько недель назад сообщили, что в том ледовом дворце, где должен был проходить чемпионат Европы, открыли госпиталь для больных. Всё это было прогнозируемо.

Надеемся, что будет придуман какой-то выход. Может быть, хоть как-то проведут чемпионат мира, потому что там будут разыгрываться квоты (для участия в Олимпиаде-2022. — Прим. «Чемпионата»). Хотя можно в нынешней ситуации применить квоты, которые были разыграны ранее», — цитирует Ягудина «Р-Спорт».